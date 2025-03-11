Dere yatağında insan iskeleti bulundu

Olay, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantısı Esentepe mevkisinde meydana geldi.

Otoyolda arızalanan aracını güvenlik şeridine çeken bir kişi, çevrede dolaştığı sırada dere yatağında insan iskeleti olduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından uzun süredir orada olduğu belirlenen iskelet, cinsiyeti, kimliği ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.