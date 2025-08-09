Derin Talu'dan 'eskort'lu yanıt

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Derin Talu, bu kez de verdiği yanıtla dikkat çekti. Talu, konuk olduğu programda, "Kendinle barışık olmadığı bir durum var mı?" sorusunu cevapladı.

Derin Talu, burnunu yaptırmayı düşündüğünü ancak "çok estetikli" durmaktan korktuğunu söyleyerek; "Benim suratım öyle bir surat ki 'eskortumsu' durmaya çok müsait. Ben sarışın olsam direkt eskort dersin ya da memelerimi yaptırsam, ki zaten büyükler çok şükür, direkt eskort dersin" ifadelerini kullandı.