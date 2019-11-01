Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin henüz 5 aylık olan bebeklerinin ameliyat olması ile gündeme gelen ve merak konusu olan Dermoid kist nedir? bu konu ile ilgili detayları araştırdık.

Dermoid Kist nedir?

Dermoid kist doğumda görülen bir büyümedir yani Dermoid kist kadınlarda meydana gelen iyi huylu ve küçük boyutlu olan kist türüdür. Dermoid kist boyutları genellikle 2 cm, 3 cm veya 30 cm’ye kadar uzanabilir. Saç, sıvı, diş gibi yapıya sahip, cilt üzerinde veya deride bulunabilen deri bezleri gibi yapılara benzerler. Dermoid kistler çok yavaş büyür ve genellikle yüzde, kafatasının içinde, belde ve yumurtalıklarda sıklıkla görülürler. Yüzdeki yüzeysel dermoid kistler genellikle komplikasyonsuz olarak küçük bir operasyonla çıkarılabilir. Yüzeysel olmayan ve daha nadir bulunan dermoid kistlerin çıkarılması için özel teknikler ve cerrahi eğitim gereklidir.

Kadınlarda genellikle yumurtalıklarda dermoid kist görülmekle birlikte bu durumda hastalığın erken teşhisi çok önemlidir. Bundan dolayı fark edildiği ilk anlarda derhal doktora başvurulması son derece önemlidir. İçerisinde yağ bezesi, saç, kıl, tırnak veya sinir dokuları gibi garip unsurlar barındırmaları ile birlikte genellikle içlerinde yoğun şekilde sarı bir sıvı bulunur.

Dermoid Kist belirtileri nelerdir?

Yumurtalık dermoid kistlerinin yapısı kalın bir deriyle kaplanan doku kapsülleri şeklindedir. Bir veyahut her iki yumurtalık üzerinde de büyüyebilir ve genellikle saç, tırnak, diş, göz ve sebum bezleri unsurlar içerirler. Bazıları semptomlara neden olmaz fakat tümör büyürse kötü sonuçlanacak komplikasyonlara neden olabilir. Dermoid kistin belirtileri kişiler tarafından çok farklı şekilde belirtiler gösterebilir. Kişi genellikle öncelik olarak cinsel ilişki sırasında aşırı yanma, karın bölgesinde şiddeti giderek artan ağrı gibi sebeplerden dolayı kendisinde kist olduğunun farkında olmadan doktora başvurur. Sonrasında doktorun tanıyı koyması için dermoid kistin hastada meydana gelmiş olması röntgen, ultrason, MR gibi yöntemlerle tespit edilir ve bundan sonra hasta hızlı bir şekilde tedavi altına alınır.

Dermoid Kistin muhtemel belirtileri şunlardır

Karın ağrısı

Anormal vajinal kanama

Kistin idrar torbasına yani mesaneye baskı yapması halinde idrar yapmada zorluklar çekilir

Bulantı, bazen kusma eşlik eder

Ağrılı cinsel ilişki

Uyluklar ve alt sırtta sürekli ve artan can sıkıcı ağrı hali

Sebebi açıklanamayan kilo artışı, bazı kadınlar, kiloya bağlı karın şişkinliğinin 6 aylık hamile görünümüne kadar vardığını dile getirerek rapor ediyorlar

Dermoid Kistin oluşum sebebi nedir?

Kadınlarda Dermoid kistlerin oluşumunu genel olarak tetikleyen sebep yumurtalıklarda bulunan ve üreme organı olarak görev yapan hücrelerdir. Bu hücreler genel anlamda ancak yumurtlama dönemlerinde yumurta üretimi için görev alırlar. Bunlar bazen Ana Hücreler olarak adlandırılırlar çünkü her türlü vücut dokusuna dönüşme yeteneğine sahiptir ve aslında insanların tüm organlarının oluşumunda rol oynarlar. Fakat kadınlarda dermoid kistlerin oluşmasını sağlayan etkileri ise sadece yumurta döneminde değil sürekli olarak aktif halde çalışmaya başlamalarından daha sonradır. Dermoid kistlerin oluşumuna en büyük sebebi sunan bu unsurun neden meydana geldiği hala bilimsel olarak anlaşılamamıştır. Dermoid kistlerin neden oluştuğunu biliyoruz fakat bu hücrelerin neden bir anda aktif olarak faaliyete geçtiğini hala çözebilmiş değiliz. Konu üzerinde çalışan profesörler henüz bir sonuç almış değil. Bundan dolayı dermoid kistler oluşmadan önce oluşumlarını engelleyecek tıbbi bir müdahale henüz keşfedilmedi.

Yumurtalıklar, dermoid kistlere dönüşebilen hücrelerden gelişirler ve bu hücrelerin, üreme zamanlarında kadınlarda aşırı uyarılmasının, kistlerin büyümesine sebep olduğu görülmektedir. Fakat deden böyle bir olayın gerçekleştiği henüz kesin değildir ancak hormon düzeylerine, özellikle de östrojen varlığına bağlı olduğu düşünülmektedir. Özellikle çoğunlukla 30 yaş üstü kadınlarda Polikistik Over Sendromu ve Endometriyozis tanısı alan kadınlarda daha sık görülürler.

Dermoid Kist tanısı nasıl konulur?

Dermoid kist belirtileri oldukça fazladır. Mide bulantısı, karın ağrısı, baş dönmesi, adet dönemi dışında vajinal kanamalar, gece uykusunda ağrı ile uyanma, cinsel ilişki sırasında büyük rahatsızlık hissetme gibi sorunlar ile kendini belli eder. Fakat kişide dermoid kistin olduğunun sağlıklı bir şekilde belirlenmesi ve tanı konulması ancak röntgen, tomografi, MR gibi yöntemler ile tespit edilir. Bundan dolayı farklı bir rahatsızlık ile hastaneye gidip bu işlemleri kendisine uygulayan kişiler eğer dermoid kist rahatsızlığının başındalarsa ve henüz bir sancı hissetmiyorlarsa erken teşhis yaptırabilirler.

Dermoid Kist tedavisi nedir?

Her ne kadar yumurtalık dermoid kistleri zararsız olsalar da, cerrahi olarak çıkartılmaları hala en iyi uygulamalardandır çünkü eğer yumurtalık tedavisi yapılmazsa büyüyen kistler sebebi ile burkulma gelişebilir, bu da yumurtalıklara kan akışını engelleyerek hem gebelik hem de doğurganlık problemlerine neden olabilir. Acil bir duruma neden olan bir kist değil ise cerrahi müdahale genellikle tanı konulan kişinin isteğine bağlıdır. Cerrahi müdahalede en yaygın prosedür, kesi açılmayan laparoskopik cerrahi olup, bunların arasında farklı tipler bulunmaktadır. Bilimsel olarak yapılan bir araştırma sonucunda, yumurtalık dermoid kistleri olan kadınların estetik % 57'sinde sistektomi yani mesanenin bir kısmının yada tamamının çıkarılması, % 36'sında toplam oofrektomi (yumurtalıkların alınması),% 6'sında kısmi ooforektomi (yumurtalıkların kısmi olarak Alınması) ve kalan kısmında laparoskopi yardımlı vajinal histerektomi(Kapalı Yöntemle Rahim Ameliyatı) yapıldığı tespit edilmiştir.

Laparotomi (Açık)

Açık ameliyatlarda doktorun laparoskopi yönteminde olduğu gibi küçük bir kesik atması mümkün değildir aksine karın boşluğunun tamamen açılması şeklinde gerçekleşir. Tamamıyla doktorun bizzat kendi müdahalesi ile gerçekleştirilen bir ameliyat türüdür. Dermoid kist tedavilerinde yaygın olarak kullanılmaz fakat hastada gelişen kistin boyutu büyük ise mecburi olarak bu yönteme başvurulur

Laparoskopi (Kapalı)

Laparoskopi ameliyat türü birçok ameliyatta kullanılan bir yöntemdir veküçük açılan bir kesi ile ameliyat gerçekleştirilir. Hastanelerde ameliyat olan yakınlarınızın pek çoğu bu ameliyat çeşidi ile tedavi edilir. Aynı şekilde dermoid kistlerde en yaygın olarak kullanılan cerrahi yöntemde laparoskopi olarak adlandırılabilir. Bu ameliyatlarda hastanın kist bulunan bölgesi üzerine küçük bir kesik açılarak bu küçük kesiden tıbbi malzemeler yardımıyla dermoid kiste ulaşmak hedeflenir ve işlem tamamlanır.

Kistin tekrar oluşması mümkün müdür?

Dermoid kistler cerrahi müdahale ile alındıktan sonra kesinlikle tekrar edecek diye bir kural olmamakla birlikte kistin tekrar oluşmayacağı ile ilgili bir genel kanı da bulunmamaktadır. Dermoid kistler cerrahi müdahale ile alındıktan sonra durum kişiler arasında farklılık göstererek değişmekle birlikte kistin oluşumu tekrarlayabilir fakat bu ihtimal oldukça düşük bir orandır. Genellikle dermoid kist ameliyatı olan kişilerin tekrar kist oluşumu ile karşı karşıya kaldığı çok nadir olarak görülmüştür.

Ameliyat sonrası doğum ve cinsellik nasıl olmalıdır?

Dermoid kist ameliyatlarından sonra belirli bir süre cinsellikten ve doğumdan özellikle uzak durulması kendileri açısından ve rahmin hasar görmemesi açısından daha sağlıklı olacaktır. Hastanın özellikle eğer dermoid kist rahatsızlığı vajinal kanallar üzerinde ise bu uzak durma süreci çok daha fazla uzun sürebilir bu konuda doktorunuzdan bilgi almanız gerekmektedir. Genellikle operasyon geçiren hastalara bu tarz bilgileri kişiden kişiye değiştiğinden dolayı operasyonu gerçekleştiren doktorlar vermektedir. Bu konuyu özellikle merak ediyorsanız geçirdiğiniz operasyondan sonra doktorunuzdan gerekli bilgileri danışarak alabilirsiniz.

Bebeklerde Dermoid Kist ameliyatı ve tedavisi nasıl olur?

Bebeklerde gebelik süresince genellikle yüzde, kafatasının içinde, bel bölgesinde oluşabilecek, özellikle Dermoid kistler sütür hatlarına sıkışmış olan embriyolojik artıklardan gelişen iyi huylu ve küçük boyutlu olan kist türüdür. Beyindeki dermoid kistler, çok nadiren burada ortaya çıkarlar ve bir sinir cerrahı cerrahi müdahale ile kist sorunlara neden oluyorsa ameliyat ederek çıkarmaya ihtiyaç duyabilir. Bebeklerde gerçekleşen bu tarz ameliyatlar Genel anestezi uygulanarak Laparoskopi (Kapalı) tarzında olur. Ameliyat süresi 45 ile 75 dakika arasında sürebilir. 12 ile 24 saat arasında hastanede müşahede altında tutulur ve ertesi gün eve gönderilir fakat evde ebeveynlerin gözetimi altında ve sürekli doktor ile kontak halinde olunmalıdır.