Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabı incelemesinde ilk kez kullandığı "yapay zeka" müfredata sızlamaya çalışan FETÖ'cü yayınları yasakladı.

Gamze Kolcu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Talim Terbiye Kurulu'nun onayladığı ders kitapları taranarak Türk mühendislerin geliştirdiği yapay zeka yazılımına aktarıldı. Bunun ardından 3 bin 400 ders kitabı ile piyasadaki FETÖ'ye ait 25 bine yakın eğitim materyali sisteme tanıtıldı. FETÖ'ye ait terimler ve kelimeler de bir havuzda toplandı.

Yeni müfredat için başvuran 993 ders kitabı yapay zeka tarafından tarandı. Sakıncalı bulunan 100'den fazla ders kitabı uzmanlar tarafından tekrar incelemeye alındı. Kitapların yüzde 39'unda sorun görüldü ve 12'si yasaklandı. TTK Başkanı, "Taramanın ardından birçok yayınevinin ders kitabı reddedildi" dedi.

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