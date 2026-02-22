Canlı
        Haberler Gündem Dervişoğlu: Tek bir çare kalmıştır, oda bu iktidardan kurtulmak olacaktır

        Dervişoğlu: Tek bir çare kalmıştır, oda bu iktidardan kurtulmak olacaktır

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ekonomi perişandır. Türk Milleti geleceğinden umutsuzdur. Tek bir çare kalmıştır. O da bu iktidardan kurtulmak olacaktır'' dedi.

        Giriş: 22.02.2026 - 21:37
        Dervişoğlu: Tek bir çare kalmıştır, oda bu iktidardan kurtulmak olacaktır

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa’da partisi tarafından Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar Programına katıldı. Programlara partililerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. İftarın ardından konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Ramazan sadece aç kalmaktan, susuz kalmaktan ibaret değildir. Ramazan; fesattan, yalandan, iftiradan ve ihanetten arınma ayıdır. Nefislerin ayaklar altına alındığı, komşusu açken tok yatan bizden değildir düsturunun hatırlandığı bir dayanışma ayıdır" dedi.

        ‘TÜRKİYE ZOR DURUMDA’

        Toplumun birçok kesiminin zor durumda olduğunu belirten Dervişoğlu, "Emekli tenceresini kaynatamıyor. Asgari ücretli, sabit gelirli zor durumda. Gençler umutsuz. Çiftçi yüksek maliyetler nedeniyle üretimden kaçıyor. Esnaf vergi, kira ve haciz kıskacında" diye konuştu.

        ‘EKONOMİ PERİŞANDIR’

        Türkiye ekonomisinin kötü durumda olduğunu söyleyen Dervişoğlu, “25 milyonu aşmış icra ve haciz dosyaları adliyeyi kilitlenir ve çalışamaz hale getirmiştir. 2021 ve 2026 arasında hükümetin yanlış uygulamaları ve yaptırımlarıyla 250 milyar dolar faiz ödemekle karşı karşıya kalınmaktadır. Ekonomi perişandır. Türk Milleti geleceğinden umutsuzdur. Tek bir çare kalmıştır. Oda bu iktidardan kurtulmak olacaktır’’ dedi.

