İHA'nın haberine göre, Diyarbakırlı kadınlarla bir araya gelen Derya Baykal, kızı Derya Şensoy ve Aykut Pala ile vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Diyarbakır’da sevenleriyle buluşmaktan dolayı duygulandığını dile getiren Derya Baykal, Diyarbakır’ı çok gelişmiş bir şekilde gördüğünü söyledi.



Baykal, "Diyarbakır’a yıllar önce devlet ve özel tiyatrolarda çalışırken turnelere gelmiştim ama gelişmiş. Diyarbakır’ın yeni kısmını bilmiyordum, bugün gördüm. Gerçekten çok güzel gelişmiş. Sur ilçesine de gittim, çok eski tarihi olan bir şehir. Bugün burada olmaktan çok duygulandım. Çok güzel bir etkinlik yaptık. Dünya Kadınlar Günü'nü Diyarbakırlı hanımlarla kutladık, söyleyiş gerçekleştirdik. Yoğunluk güzeldi, hanımlarla sohbet ettik, Kızım Derya Şensoy ve Aykut Pala ile birlikte soruları cevapladık. Çok mutluyum misafirperverliklerinden dolayı. Diyarbakır’da olmak güzel bir duygu. Diyarbakır’da farklı projeler yapmak istiyoruz, kısmet olursa da yapacağız. Buradan tüm Dünya Kadınlar Günü’nü tekrardan kutluyorum” dedi. Etkinlik daha sonra fotoğraf çekimiyle sona erdi.