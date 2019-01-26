Ferhan Şensoy doğum gününü kutladı

Oyuncu Ferhan Şensoy doğum gününü kutladı. Eğlenceli geçen gecede kardeşinin doğum gününe yalnız katılması dikkat çeken Derya Şensoy sevgilisi Sarp Levendoğlu ile ilgili sorulara, "Sarp sette" diye yanıt verdi