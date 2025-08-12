Derya Pınar Ak'tan tatil pozları
Ünlü oyuncu Derya Pınar Ak, sosyal medyada paylaştığı pozlarla takipçilerinin ilgisini çekti
Giriş: 12.08.2025 - 18:36 Güncelleme: 12.08.2025 - 18:36
Yaz sezonunun açılmasıyla tatilciler arasındaki yerini alan Derya Pınar Ak, sosyal medyadaki tatil kareleriyle dikkat çekiyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bir süredir devam eden tatilinden paylaşımlar yapmıştı.
Ak, son olarak tatilinden yayımladığı yeni fotoğraflarla gündeme geldi. Oyuncunu paylaşımları, kısa sürede takipçilerinden beğeni topladı.
Fotoğraflar: Instagram
