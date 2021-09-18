"SANA HİÇBİR ZAMAN DOYAMADIM BABA"



Derya Şensoy, Ses Tiyatrosu'ndaki törende de babasına yazdığı bir şiiri okumuştu. Şensoy, "Ben üniversitedeyken biz babamla uzun bir süre ayrı kalmıştık. Ayrı kıtalardaydık. Ona bir şiir yazıp, yollamıştım" diyerek o dizeleri paylaşmıştı:



Zamanlardan bir zaman çıksa, gelse

Ben o gün izlemeye doysam seni

Haydi, diyelim dünya tersine dönse

Ve okumaya doysam seni

Hatta haftanın 8. günü

Aklına bile doyarım belki

Ama sana hiçbir zaman doyamam baba...



O da bana şöyle yazmıştı mektubunda;



Bir baba-kız aşkıdır

Aşar okyanusları, çok yunusları

Baba-kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı



Seni çok ama çok seviyorum.