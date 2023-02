Derya Şensoy: Seni çok özledim baba

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM BABA"



Ferhan Şensoy'un Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derya Şensoy da babasını doğum gününde andı.



Babasıyla çekilen eski bir fotoğrafını paylaşan Şensoy, duygusal bir mesaj kaleme aldı. Derya Şensoy, gönderisinde, "26 Şubat 2021... 'Feruş’la sana sürpriz yapıp, Geriş’e gelmiştik. Doğum günün kutlu olsun baba. Seni çok özledim. Bütün adımlarımı, 'Babam olsa böyle yapardı’ diyerek attım. Attığım her adımın arkasında, senin gibi durdum. Her geçen gün daha çok ‘babası kılıklı’ oldum. İçten içe bununla gurur duydum. Yoluma ışık olmaya devam et baba, seni çok seviyorum" ifadelerini not düştü.