Özellikle kış aylarında kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirdiğimiz için temiz bir evin önemi bir kat daha artar.

KIŞ TEMİZLİĞİ NE ZAMAN YAPILIR?

Kış temizliği, genellikle sonbaharın sonlarına doğru veya kışın başlangıcında gerçekleştirilen özel bir temizlik ve düzenleme sürecidir. Bu temizlik, evin iç mekanlarının kış aylarına hazırlanmasını içerir. Kışın kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirildiği göz önüne alındığında, temiz ve düzenli bir ev, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızı olumlu etkiler. Kış temizliği, evinizi soğuk hava, nem değişiklikleri ve diğer kış koşullarına karşı korumak için gerekli önlemleri almanızı sağlar.

REKLAM Kışın ev temizliği yapmak oldukça zorlayıcı bir aktivitedir. Bu nedenle kış aylarına girmeden planlı bir şekilde yapacağınız temizlik ile tüm kışı kafanız rahat geçirebilirsiniz. Ekim veya Kasım ayında havalar tam soğumadan düzenleme ve temizlik işini rahatlıkla yapabilirsiniz. Kombi bakımı, petek temizliği gibi şeyleri de kullanmadan önce yaptırmış olursunuz. Bu tarz temizlik ve bakımlar sayesinde evinizin çok daha kolay ısındığını görebilirsiniz.

KIŞ TEMİZLİĞİ NEDEN YAPILIR? 1. ENERJİ VERİMLİLİĞİ Kış temizliği ayrıca enerji verimliliğini artırmayı amaçlar. Enerji tasarruflu ampuller kullanmak, sızdırmazlık kontrolü yapmak ve yalıtımı güncellemek gibi adımlarla enerji tüketiminizi azaltabilirsiniz. 2. DÜZEN VE RAHATLIK Temiz ve düzenli bir ev, kış aylarında daha fazla içeride zaman geçirdiğinizde daha rahat bir yaşam sağlar. Bu, stresi azaltır ve evinizi keyifli bir yaşam alanı haline getirir.

3. ISITMA SİSTEMLERİNİN BAKIMI Kış temizliği sırasında ısıtma sistemlerinin bakımı yapılır. Temiz ve düzenli çalışan bir ısıtma sistemi, evinizi sıcak tutar ve enerji tasarrufu sağlar. 4. KIŞ EKİPMANLARI VE KIYAFETLERİN HAZIRLANMASI Kış temizliği, kışlık giysilerin ve ekipmanlarının bakımını içerir. Bu, kış sporlarına katılırken veya soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken önemlidir. REKLAM 5. ENERJİ VERİMLİLİĞİ Kış temizliği ayrıca enerji verimliliğini artırmayı amaçlar. Enerji tasarruflu ampuller kullanmak, sızdırmazlık kontrolü yapmak ve yalıtımı güncellemek gibi adımlarla enerji tüketiminizi azaltabilirsiniz.

KIŞ TEMİZLİĞİNDE NELER YAPILIR? Yapılması gereken tamirat ya da tadilat işlemlerine öncelik vermeniz gerekir. Çünkü kış aylarında yaşayacağınız herhangi bir tesisat sorunu canınıza sıkabilir. Temizliğe başlamadan önce bunları halletmeniz kafanızı rahat ettirir. Kış temizliğinde neler yapılır sorusunun bir diğer önemli noktası ise varsa çalışma odası temizliğidir. Kitaplık, masa, bilgisayar gibi kullandığınız eşyaları düzenlemek ve temizlemek sizlere konforlu bir alan sunar. Okuduğunuz kitapları da şöyle bir kaldırıp dozlarını almak ve yeni kitaplara yer açmak da fayda sağlar.

Yıkanması gereken halılarınız varsa eğer iyice havalar soğumadan yıkama vermelisiniz. Çünkü kış aylarında halılar evi daha sıcak tutar. Bunun yanında temiz bir halının verdiği keyif de başka bir şeyde bulunmaz. Halı, perde, koltuk gibi temel eşyaları temizlemeniz tüm kış mis gibi bir evde oturmanızı sağlar. Cam ve kapı silme, toz alma, süpürme ve silme gibi rutin işlerle temizliğin son aşamasını da tamamlamış olursunuz.