Günümüzde, çoğu ticari temizlik ürünü toksik kimyasallarla dolu ve çoğunlukla karmaşık plastik ambalajlarla sunuluyor. Piyasadaki sonsuz ürün çeşitliliği ve sürekli yenilenen kokular, en güçlü dezenfektanlar olarak tanıtılıyor. Ancak evinizi tertemiz tutmak için sade ve basit yöntemleri tercih edebilirsiniz. Kimyasal içermeyen ev yapımı temizlik ürünleri, yalnızca plastik kullanımınızı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda bu ürünlerin üretimi, kullanımı ve imha edilmesi sırasında çevreye ve ev içindeki hava kalitesine zarar veren kimyasallardan sizi korur. İşte doğallıktan yana olanlar için çevre dostu temizlik tariflerim!

REKLAM DOĞAL TEMİZLİK İÇİN MALZEMELER KARBONAT Karbonat, kokuları nötralize eden, kiri ovalayarak temizleyen etkili bir maddedir. Tek başına dahi lavabo, tuvalet, banyo, fırın, buzdolabı ve yüzeylerde kullanılarak kiri çıkarabilir. ARAP SABUNU Çok yönlü bir temizlik ürünü olan arap sabunu, evinizin her yerinde kullanılabilir. Çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, el sabunu, yer temizleyici ve hatta şampuan olarak bile tercih edilebilir. BEYAZ SİRKE Sirke, leke, yağ, kir, koku, küf ve mantar gibi birçok sorunun çözümü olabilir. Hafif keskin bir kokusu olsa da bu koku kısa sürede yok olur. Ayrıca, limon ve portakal kabukları gibi narenciye kabuklarıyla sirkede birkaç hafta bekletildiğinde hoş bir kokuya sahip olur.

LİMON SUYU Asidik yapısı sayesinde güçlü bir bakteri savaşçısıdır. Beyaz çamaşırlarda beyazlık sağlamak ve yüzey lekelerini gidermek için oldukça etkilidir. ZEYTİNYAĞI Mobilyalarınızı parlatmak için mükemmel bir seçenektir. Lekeleri, yağı ve kiri çözerek ahşap yüzeylerde kolaylıkla kullanılabilir. REKLAM UÇUCU YAĞLAR Doğal olarak antibakteriyel olan uçucu yağlar, hem evinizi dezenfekte eder hem de hoş bir koku bırakır. Lavanta, çay ağacı ve limon yağları en çok tercih edilenler arasındadır.

EV YAPIMI TEMİZLEYİCİ TARİFLERİ 1. GENEL TEMİZLEYİCİ Bu karışım, evde her yüzeyi temizlemek için kullanılabilir. Eşit miktarda beyaz sirke ve suyu karıştırın. Hoş bir koku için 10 damla uçucu yağ ekleyebilirsiniz. Sirkeyi limon veya portakal kabukları ile 2-4 hafta bekleterek infüzyon yaparak da kullanabilirsiniz. Mermer, taş veya granit yüzeylerde kullanmaktan kaçının. 2. TUVALET TEMİZLEYİCİ Tuvaletinizin pırıl pırıl olması için beyaz sirke, karbonat ve uçucu yağları tuvalet içine ekleyin. Birkaç dakika bekletin, sonra fırça ile temizleyin.

3. ÇAMAŞIR DETERJANI Sabun cevizleri, çamaşırlarınızı doğal bir şekilde temizlemenin harika bir yoludur. Bunları bir torbada çamaşır makinesine ekleyin veya sıvı deterjan hazırlamak için kaynatın. Sabun cevizlerini 4-5 kez tekrar kullanabilir ve sonrasında kompost yapabilirsiniz. REKLAM 4. PENCERE VE AYNA TEMİZLEYİCİ Bir ölçü beyaz sirkeyi dört ölçü suyla karıştırın. Limon yağı ekleyerek hoş bir koku katabilirsiniz. Sıcak havalarda kullanmaktan kaçının, bu leke bırakabilir. 5. DOĞAL HAVA SPREYİ

Bir şişe suya lavanta veya sevdiğiniz başka bir uçucu yağdan 10 damla ekleyin. Evinizin havasını tazelemek için kullanabilirsiniz. 6. KÜF VE MANTAR GİDERİCİ Beyaz sirkeyi bir şişeye doldurun. Daha güçlü bir etki için çay ağacı yağı ekleyin ve etkilenen yüzeye sıkın. 30 dakika bekletip sıcak su ile durulayın. 7. MİKRODALGA TEMİZLEYİCİ Bir fincan sirke ve limon suyunu mikrodalgada 2 dakika ısıtın. Buharın etkisiyle temizleme işlemi kolaylaşır, yalnızca bir bezle silmeniz yeterlidir. 8. BULAŞIK DETERJANI