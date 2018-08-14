Hatay'da kurulacak rüzgar enerji santrali için 60 metre uzunluğundaki rüzgar türbinlerine ait pervaneleri TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçti.

DHA'nın haberine göre, Hatay'da kurulacağı belirtilen rüzgâr enerji santrali için her biri 60 metre uzunluğunda ve 15 ton ağırlığında olan pervanelerin taşındığı 3 TIR, İslahiye'den geçti. TIR'ların geçişi polis ekiplerinin eşliğinde sağlandı. 3 ayrı TIR ile taşınan rüzgâr türbini panelleri, ilçe çevre yolunda Kırıkçalı kavşağında yaklaşık 35 dakikada geçerken, nakliye işini üstlenen firma yetkilileri ile polis zor anlar yaşadı. TIR'ların geçişinde yol trafiğe kapatıldı. Dev kanatların geçişini bekleyen sürücüler ile çevre sakinleri ilgiyle izledi.

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