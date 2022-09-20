Babacan'dan 5 lidere ziyaret 0:00 / 0:00

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan liderler turuna çıktı. Şu ana kadar 4 liderle görüşen Babacan, bugün Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu bir araya gelecek. Görüşmelerin ana gündem maddesi ise, 6'lı masanın oluşturduğu komisyonların çalışmaları özellikle de DEVA Partisi'nin geçiş sürecine ilişkin yol haritası.

2 Ekim'de CHP'de gerçekleştirilecek zirve öncesi liderler arasında trafik hız kazandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sürpriz bir şekilde liderler turuna çıktı.

Geçtiğimiz hafta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Babacan, dün Demokrat Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti liderleri ile görüştü. Bugün de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.

Genelde baş başa gerçekleştirilen görüşmelerde, ülke meseleleri, 6 parti kurmaylarından oluşan komisyonların çalışmalarının ele alındığı belirtildi. Babacan'ın DEVA Partisi'nin de geçiş sürecine ilişkin yol haritasını içeren çalışmayı sunduğu ve liderlerin fikrini aldığı kaydedildi.