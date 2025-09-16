Devegeçidi Baraj Gölü'nün sulama dışında da doğaya ve yaban hayatına katkı sağladığını belirten Karakaş, şunları dile getirdi:

"Üreme mevsiminde, göç döneminde ve kış mevsiminde birçok kuş türü burayı beslenmek, üremek ve konaklamak için kullanıyor. Bu konuda elimizde ciddi veriler var. Özellikle ilkbahar yağışlarının yetersiz olması ve yaz aylarının mevsim normallerinin üzerinde sıcak geçmesi nedeniyle barajdaki suyun azalması kaçınılmaz. Kışın da yeterli kar yağışı gerçekleşmezse buharlaşmayla birleştiğinde alan ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalır. Bu durumdan kuşlardan memelilere kadar tüm canlılar etkilenir. Kuraklık olunca pek çok tür olumsuz etkileniyor."