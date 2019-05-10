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'Devlet adamıyız' diye vurgun yapan çeteye şafak operasyonu...

Kendilerini devlet adamı gibi tanıtıp ‘Sistem’ adlı yöntemle yüksek kâr vaat eden çeteye operasyon. İstanbul Mali Suçlar ile Mücadele Şubesi ekipleri ilk belirlemeye göre 86 milyon lira vurgun yapan şebekenin 28 yöneticisi gözaltına alındı...

Sistem kod adlı çeteye operasyon

Sistem adlı oluşum kuran D.A.Y, C.Y.,E. Ö., işadamlarına ulaştı. Ülke menfaati için devlet tarafından kurulduğu belirtilen ‘Sistem’e vatansevenlerin kabul edildiğini söyleyen çete üyeleri, devlet büyüklerinin adını kullanıp, TBMM Kalkınma Başkanlığı diye de sözde bir kurum uydurdu. 'Sistem'e yatan parayla istihdamın artırılacağı, işsizliğin düşürüleceği, Avrupa ve ABD'ye karşı banka mevduatlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Yüksek kar vaadini de kanan Muhsin H. 1 milyon lira, Sinan B. 1 milyon 250 bin lira ve Şükrü K. 3 milyon 203 bin lirayı ‘Sistem’e yatırdı. Dolandırıcılık olayı da bu üç işadamının şikâyetçi oldu.

İstanbul Mali Suçlar ile mücadele Şube ekipleri şikayet üzerine başlatılan soruşturmada şebeke elemanlarını takibe aldı. Kendilerini devlet adamı ve devlet büyüklerine yakın olarak gösteren şebekenin yöntemleri deşifre edildi. Şebekenin liderliğini D.A.Y, C.Y.,E. Ö’nün yaptığı belirlendi. Şebeke içerisinde 5 banka kuruluşunda görevli 5 bankacı 1 avukat ve komisyoncuların tespit edildi.



Yapılan incelemelerde çetenin iş adamlarının 3 aşamalı tuzağa düşürdüğü belirlendi.  İlk olarak milli ve dini duygular ile iletişime geçen dolandırıcılar hedefine aldığı iş adamının güvenini sağladılar.  Daha sonra hesapların MİT ve MASAK tarafından incelendiğini belirten çete, işadamlarından kendi adlarına açılacak hesaplara 1 milyon ve katlarının yatırmaları istendi. Paranın 45 gün sonra taksitli şekilde yüzde 25 oranında artırılarak ödeneceği kaydedildi. İşadamların 1 milyon ile 18 milyon lira arasında ‘SİSTEM’e para yatırdıkları tespit edildi.

HESAPLAR SAHTE İMZAYLA BOŞALDI

Çete üyelerinin önceden ayarladıkları banka görevlilerini kullanarak, işadamlarının kendi hesaplarına yatırdıkları milyonlarca lirayı sahte imzalarla  başka hesaplara aktardıkları ortaya çıktı.  

DOLANDIRICILARA ŞAFAK OPERASYONU

 İstanbul Mali Suçlar ile mücadele şube ekipleri şebekenin tüm ilişkilerini deşifre etti. Komisyoncuların önce iş adamalarına ulaştığı ardından da banka memurlarının devreye girdiği ortaya çıktı. Şebeke üyeleri sabah saatlerinde yapılan baskında yakalandı. Şebeke liderliğini E.Ö, D.A.Y, C,Y, 5 banka memuru ve bir avukatında aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şebekelin ilk belirlemeye göre 86 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi.

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