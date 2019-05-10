Sistem adlı oluşum kuran D.A.Y, C.Y.,E. Ö., işadamlarına ulaştı. Ülke menfaati için devlet tarafından kurulduğu belirtilen ‘Sistem’e vatansevenlerin kabul edildiğini söyleyen çete üyeleri, devlet büyüklerinin adını kullanıp, TBMM Kalkınma Başkanlığı diye de sözde bir kurum uydurdu. 'Sistem'e yatan parayla istihdamın artırılacağı, işsizliğin düşürüleceği, Avrupa ve ABD'ye karşı banka mevduatlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Yüksek kar vaadini de kanan Muhsin H. 1 milyon lira, Sinan B. 1 milyon 250 bin lira ve Şükrü K. 3 milyon 203 bin lirayı ‘Sistem’e yatırdı. Dolandırıcılık olayı da bu üç işadamının şikâyetçi oldu.



İstanbul Mali Suçlar ile mücadele Şube ekipleri şikayet üzerine başlatılan soruşturmada şebeke elemanlarını takibe aldı. Kendilerini devlet adamı ve devlet büyüklerine yakın olarak gösteren şebekenin yöntemleri deşifre edildi. Şebekenin liderliğini D.A.Y, C.Y.,E. Ö’nün yaptığı belirlendi. Şebeke içerisinde 5 banka kuruluşunda görevli 5 bankacı 1 avukat ve komisyoncuların tespit edildi.





HESAPLAR SAHTE İMZAYLA BOŞALDI

Çete üyelerinin önceden ayarladıkları banka görevlilerini kullanarak, işadamlarının kendi hesaplarına yatırdıkları milyonlarca lirayı sahte imzalarla başka hesaplara aktardıkları ortaya çıktı.





DOLANDIRICILARA ŞAFAK OPERASYONU

İstanbul Mali Suçlar ile mücadele şube ekipleri şebekenin tüm ilişkilerini deşifre etti. Komisyoncuların önce iş adamalarına ulaştığı ardından da banka memurlarının devreye girdiği ortaya çıktı. Şebeke üyeleri sabah saatlerinde yapılan baskında yakalandı. Şebeke liderliğini E.Ö, D.A.Y, C,Y, 5 banka memuru ve bir avukatında aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şebekelin ilk belirlemeye göre 86 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi.



