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Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, bakanlar ve parti liderleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni için Anıtkabir'e geldi. Buradaki törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Erdoğan, burada tebrikleri kabul etti

29.10.2018 - 13:15 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki yeni havalimanına ilişkin, "Bu tarihi açılış, Türkiye'nin gücünün, kararlılığının, 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan'a, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile diğer devlet erkanı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; cumhuriyetimizin ilanının 95'inci yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız. Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere, tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış Türkiye'nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun."

Garnizonda görevli subay ve astsubayların yanı sıra öğrenciler de törende yer aldı. 

Törenin bitiminde, Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

ERDOĞAN TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Erdoğan, burada devlet erkanının tebriklerini kabul etti.

 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 3 saat önce
    Şimdi birlik zamanı....Ayağa kalkma zamanı,güzel mesaj
  • Misafir 3 saat önce
    Yaşasın Atatürk, Yaşasın Cumhuriyet !!
  • Misafir 3 saat önce
    Atatürk'ün yenilmezliğinin kabul mesajı..
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