Sağlık bakanlığı tarafından bugün saat 10.00'da başlayan kura sonuçlarını adaylar heyecanla bekliyor. Yayınlanan ilana göre; Yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacağı duyurulmuştu. Peki, 82. DHY kura çekim sonuçları ne zaman açıklanacak?

82. DHY KURA ÇEKİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz bu konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Kura sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

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E-GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER:

1) Mal Bildirim Formu

2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)

3) Askerlik Durum Belgesi 4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

1. Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kura sonucunda Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler atamaya esas belge vermeyeceklerdir. 2. Kura sonucunda Bakanlığımız dışında diğer kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” ve atamaya esas diğer işlemler için yerleştikleri kurumla irtibata geçmesi gerekmektedir.

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