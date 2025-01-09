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        Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi: 2025 memur yemek ücretleri ne kadar oldu?

        Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği yayınlandı. Yemek bedelleri kararları 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ve 14 Ocak 2026'ya kadar geçerli olacak. Peki, 2025 memur yemek bedelleri ne kadar oldu? İşte, 2025 memur yemek bedelleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 11:12 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:12
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        Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak. İşte, 2025 memurların yemek bedelleri...

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        2025 MEMUR YEMEK BEDELLERİ NE KADAR?

        2025'te memurlardan günlük 10,25 lira ile 41,80 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 12,47 lira ile 49,97 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

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        2025 MEMUR GÜNLÜK ÜCRET YEMEKLERİ NE KADAR OLDU?

        Bu kapsamda günlük öğle yemeği ücreti, 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 10,25 lira, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 17,42 lira, 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 21,64 lira, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 28,04 lira, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 37,34 lira ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 41,80 lira olarak tahsil edilecek.

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        Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 26 bin 480 liraya kadar (bu tutar dahil) olanlardan günlük 12,47 lira, 44 bin 700 liraya kadar (44 bin 700 lira dahil) olanlardan günlük 21,64 lira, 61 bin 750 liraya kadar (61 bin 750 lira dahil) olanlardan günlük 39,27 lira ve 61 bin 750 liranın üzerinde olanlardan günlük 49,97 lira yemek bedeli alınacak.​​​​​​​

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        YENİ KARAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

        Yeni belirlenen yemek bedelleri için yayınlanan tebliğ 15 Ocak 2025'ten 14 Ocak 2026'a kadar geçerli olacak.

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