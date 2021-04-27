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Devraldığı fırını KOSGEB desteğiyle geliştiren kadın girişimci, eşiyle beraber üretim yapıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eşinin ısrarıyla satın aldığı fırında mesleğin tüm inceliklerini öğrenen kadın girişimci, azimle iş sahibi olmanın gururunu yaşıyor.

Devraldığı fırını KOSGEB desteğiyle geliştiren kadın girişimci, eşiyle beraber üretim yapıyor
AA

İlçede 2,5 yıl öncesine kadar sadece ev işleriyle ve kızıyla ilgilenen Saliha Yurtsever (39),doğal gaz sayaç okuma görevlisi eşi Ayhan Yurtsever'in (42) desteğiyle çalışmaya karar verdi.

Hiç tecrübesi olmamasına rağmen devraldığı ekmek fırınının malzemelerini KOSGEB'in sağladığı finansmanla temin eden girişimciye, işini bırakan eşi de yardımcı olmaya başladı.Ustalardan mesleğin inceliklerini öğrenen işletmeci Yurtsever, eşiyle çalıştığı fırınında unun teknede hamur haline getirilerek ekmek ve pideye dönüşmesine kadar olan tüm aşamalarını büyük bir ustalıkla yerine getiriyor.

Genellikle fırında kendileri çalışan çift, ramazan aylarında ve yoğunluk olan diğer dönemlerde fırıncı ustalardan destek alıyor.

- "Güzel ustalara güzel insanlara denk geldik, bize bu işi öğrettiler"

Saliha Yurtsever, AA muhabirine, mesleğe başlamadan önce böyle bir iş planlarının bulunmadığını söyledi.Acemilik dönemlerinde başka ustalardan yardım gördüklerini belirten Yurtsever, "Güzel ustalara, güzel insanlara denk geldik, bize bu işi öğrettiler. İlk zamanlarda çok zorluklarımız oldu ama şimdi işi öğrenince o günleri gülerek yad ediyoruz." dedi.

Yurtsever, mesleğin inceliklerini öğrendikten sonra fırında her işi kendilerinin yaptığını anlattı.Pek çok işte olduğu gibi fırıncılığın da zor yönlerinin bulunduğunu vurgulayan Yurtsever, şöyle devam etti:

"Bazı zamanlar uykusuzluk olabiliyor. Bu işe başlarken yakınlarımız bize, 'Bakın bu iş çok zordur. Ustanız gelmez, siz işi bilmiyorsunuz çok zorlanırsınız. Düğününüze, cenazenize gidemezsiniz.' dediler. Bu denilenler hakikaten başımıza geldi. Annemizi kaybettik. Yeri geldi ustamız gelmedi, yeri geldi iki gün uykusuz burada çalıştık. Tabii ki zorlandık ama insanın emeğinin karşılığını alması azmini artırıyor. Memnunum, daha yolun başında sayılırım. Öğreneceğimiz çok şeyler var. İnsan isterse başarır, hele kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yok."

Ayhan Yurtsever ise daha önce hamurun "h"sini bilmezken eşiyle azmedip başarmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.Fırının müşterilerinden Haşim Filizli de işletmenin ürünlerini beğendiklerini belirtti.

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