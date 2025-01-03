Devrek obruk: Korku dolu anlar kamerada

Konya'da Altınekin ilçesinde obruk oluşumu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kentin Karapınar ilçesinde ise yerleşim yerinin yanında oluşan çatlak ve çökmeler, obruk tedirginliğine yol açtı.

Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bir arazide obruk oluştu. Obruğun oluşumu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; obruk oluştuğu, obruk oluşumu sonrasında gürültü ile çökmenin devam ettiği, toz bulutunun yükseldiği, o anları kaydeden kişininse korkarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Çatlak ve çökmenin meydana geldiği çiftliğin sahibi Mustafa Demircioğlu, "1 hafta önce yağan yağışlardan sonra çatlaklık ve çökmeler meydana geldi. Bunun da obruk oluşumunun belirtileri olması, bizi tedirgin ediyor. Hemen belediyeye haber verdik. Zabıta ekipleri gelip kontrol etti ve şerit çekti. Çatlaklıkların olduğu arazi üzerinde kulübe ve mallarımız vardı. Onları çektik, ancak çiftliğimizin hemen dibinde olması, bizi tedirgin ediyor" dedi.