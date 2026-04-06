        Haberler Dünya Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması | Dış Haberler

        Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması

        İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın özellikle ABD ve İsrail için artık eski düzene dönmeyeceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 00:56 Güncelleme:
        Komutanlığın, X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hürmüz Boğazı artık asla eski düzene dönmeyecek, özellikle ABD ve İsrail için." ifadeleri kullanıldı.

        Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin İranlı yetkililer tarafından bildirilen "Basra Körfezi için yeni düzen" taslağının operasyonel hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi.

        BASRA KÖRFEZİ İÇİN YENİ DÜZEN TASLAĞI

        İran Meclisi'nde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulamasını öngören yasa tasarısının 31 Mart'ta Ulusal Güvenlik Komisyonundan geçtiği bildirilmişti.

        AA'nın haberine göre; söz konusu tasarının içeriğinde, "mali düzenlemeler ve ülkenin ulusal para birimi riyal bazlı geçiş ücretinin uygulanması, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelere yasak getirilmesi, İran'ın egemenlik rolünün ve silahlı kuvvetlerinin yetkisinin uygulanması, boğaz ve deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel konular ve Umman ile hukuki işbirliği" konularının yer aldığı belirtilmişti.

        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        Sergen Yalçın'dan penaltı isyanı!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Genç kadını bıçaklayıp gölete atmışlar
        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!
        Beşiktaş'tan penaltı tepkisi!
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
