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        Haberler Magazin Devrim Nas'ın baba acısı - Magazin haberleri

        Devrim Nas'ın baba acısı

        Ünlü oyuncu Devrim Nas, babası Recep Nas'ı kaybetti. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla babasına veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 17:30 Güncelleme:
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        Devrim Nas'ın baba acısı

        'Doktorlar' dizisinde hayat verdiği 'Aslan' karakteriyle hafızalara kazınan Devrim Nas, baba acısıyla sarsıldı. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Recep Nas'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

        "UNUTULMAZ İZLER BIRAKTIN"

        Devrim Nas, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Canım babam, çıktığın bu yeni yolculukta, gittiğin yerde huzur dilerim. Yattığın yer incitmesin, uğurlar olsun… Seni bugün canım babaannemin, Pamuk Ninemin, yani anacığının yanına uğurluyoruz. Tüm büyüklerimize, göçmüşlerimize selam söyle… Önce güzel insan; köy öğretmeni, eğitmen, akademisyen, yazar ve araştırmacı… Dünyada benden sonra en çok çocukları ve öğrencilerini sevdin, onlara güzel bir dünya bırakmak için çabaladın. 64 yıl boyunca son gününe kadar çağdaş eğitimin, güzel ve öz Türkçenin neferi oldun. Atatürk devrimlerine ve Cumhuriyetin çağdaş anlayışına sonuna kadar bağlı kaldın. Zaten sizin kuşak hep öyle değil mi? Senin değerini bilip yaşarken bunu sana gösteren eğitim camiasındaki meslektaşlarında ve 64 yıl boyunca hayatlarına dokunduğun binlerce öğrencinde unutulmaz izler bıraktın. Pek çoğu da senden aldıkları öğretiyle Türkiye'nin yeni kuşaklarını yetiştiren yıldız öğretmenler oldular. Torunların da senin gibi bir dedeleri olduğu için onur duyuyorlar. Sen benim canlar canı babam ve hayattaki biricik öğretmenimsin; seni çok seviyorum ve sonsuza kadar da seveceğim. Türk eğitim camiasının, öğrencilerinin, dostlarının, tüm tanıyanların ve okurlarının başı sağ olsun.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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