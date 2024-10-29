Devrim Özkan'dan Torreira'ya şans öpücüğü
Lucas Torreira, Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Beşiktaş derbisinde maçtan hemen önce sevgilisi Devrim Özkan'dan şans öpücüğü aldı. Birçok ünlü, derbi maçını stadyumda seyretti
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Süper Lig'in 10'uncu haftasındaki Beşiktaş derbisi öncesi, her maçta olduğu gibi sevgilisi Devrim Özkan'dan şans öpücüğü aldı. Torreira, o anları sosyal medya sayfasında yayınladı.
Torreira ile Özkan, birbirlerinin elini öptü.
Galatasaray'ın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan derbi sonrasında Devrim Özkan, mutluluğunu sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gösterdi. Ünlü oyuncunun babası Lütfi Özkan da Torreira yazılı formasıyla tribünde yer aldı.
Devrim Özkan