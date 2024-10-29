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        Haberler Magazin Devrim Özkan'dan Torreira'ya şans öpücüğü - Magazin haberleri

        Devrim Özkan'dan Torreira'ya şans öpücüğü

        Lucas Torreira, Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Beşiktaş derbisinde maçtan hemen önce sevgilisi Devrim Özkan'dan şans öpücüğü aldı. Birçok ünlü, derbi maçını stadyumda seyretti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:48
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        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Süper Lig'in 10'uncu haftasındaki Beşiktaş derbisi öncesi, her maçta olduğu gibi sevgilisi Devrim Özkan'dan şans öpücüğü aldı. Torreira, o anları sosyal medya sayfasında yayınladı.
        Torreira ile Özkan, birbirlerinin elini öptü.

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        Galatasaray'ın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan derbi sonrasında Devrim Özkan, mutluluğunu sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gösterdi. Ünlü oyuncunun babası Lütfi Özkan da Torreira yazılı formasıyla tribünde yer aldı.

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        Devrim Özkan

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        Birçok ünlü de, derbi maçını stadyumda seyretti.

        Şahan Gökbakar

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        İrem Derici - Berkay - Burcu Özberk

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        Burcu Özberk

        #beşiktaş
        #galatasaray
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