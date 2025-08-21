Devrim Özkan, hastane odasında çiçeklerle moral buldu

Devrim Özkan, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz günlerde hayranlarını endişelendirmişti. Oyuncu, böbreklerinden operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Özkan, hastane odasında sevdikleri tarafından çiçeklerle çevrelendiği anları yayımladı. Oyuncu o fotoğraflara, "İyi ki varsınız, teşekkürler" notunu düştü.

Öte yandan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile geçtiğimiz günlerde barışan Özkan’ın, sadece 15 gün süren kısa bir aşkın ardından yeniden yollarını ayırdığı öğrenilmişti.

Fotoğraflar: Instagram