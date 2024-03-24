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        Haberler Gündem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasını yalanladı - Güncel haberler

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasını yalanladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ankara Mitingi'nde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 00:42 Güncelleme: 24.03.2024 - 00:42
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        Pankarta gözaltı haberleri yalanlandı
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        Merkezden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Ankara Mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

        Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara Mitingi'nde izinsiz pankart açan 5 kişilik grubun herhangi bir provokasyona mahal vermemek maksadıyla miting alanı dışına çıkarıldığı ve güvenli bir şekilde alandan ayrılmalarının sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "İddia edildiği gibi şahıslara yönelik gözaltı veya herhangi bir işlem söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #iletişim başkanlığı
        #Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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