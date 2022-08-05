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Haberler Gündem Güncel 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi birimini oluşturduk'
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İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ni kurduk

İletişim Başkanı Altun, "Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim" paylaşımında bulundu

'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi birimini oluşturduk'
'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ni kurduk'
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HABERTURK.COM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi birimini oluşturduklarını kaydetti.

Altun paylaşımında, "Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

İDRİS KARDAŞ KİMDİR?

İdris Kardaş, aslen Diyarbakırlıdır. 2002-2008 senelerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim gördü. 2011 yılında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çalışmaya başladı.

5 yıl boyunca Bilgi Üniversitesi'nde koordinatör olarak görev aldı. Bilgi Üniversitesi'ndeki görevinden 2016 yılında ayrıldı. Kardaş, 2017 yılında İstinye Üniversitesi'nde akademisyen olarak göreve başladı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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