        DGS 2026 ne zaman? DGS sınav başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvuru ve sınav sonuç tarihleri ne zaman?

        DGS 2026 ne zaman? DGS sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

        Ön lisans eğitimini tamamladıktan sonra lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların merakla beklediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 2026 takvimi gündemin üst sıralarında yer alıyor. Kariyerine üniversite eğitimini dört yıla tamamlayarak yön vermek isteyen binlerce kişi, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavın tarihini ve başvuru sürecine ilişkin detayları araştırıyor. İşte merak edilenler...

        Giriş: 21.01.2026 - 18:42 Güncelleme: 21.01.2026 - 18:42
        1

        Lisans hayalini sürdürmek isteyen ön lisans mezunları için kritik öneme sahip olan 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yaklaşırken, adaylar sınav ve başvuru tarihlerini öğrenmek için ÖSYM’den gelecek açıklamalara odaklandı. Üniversite yolculuğuna yeni bir adım atmak isteyenler, 2026 DGS sınavının ne zaman yapılacağını ve başvuruların hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

        2

        2026 DGS NE ZAMAN?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri 15 Mayıs – 2 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise 11 Haziran 2026 tarihinde alınacak.

        3

        DGS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        DGS sınavı, 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

        4

        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.

