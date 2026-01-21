Lisans hayalini sürdürmek isteyen ön lisans mezunları için kritik öneme sahip olan 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yaklaşırken, adaylar sınav ve başvuru tarihlerini öğrenmek için ÖSYM’den gelecek açıklamalara odaklandı. Üniversite yolculuğuna yeni bir adım atmak isteyenler, 2026 DGS sınavının ne zaman yapılacağını ve başvuruların hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...