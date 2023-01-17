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DGS başvuru tarihi açıklandı mı? 2023 DGS ne zaman?

DGS başvuru ve sınav tarihi sorgulaması hız kazandı. Bu sene sınava girecek olan adaylar DGS başvurularının ne zaman başlayacağını sorguluyorlar. ÖSYM sınav takviminin geri çekilmesiyle DGS başvuru ve sınav tarihleri gündeme geldi. İşte 2023 DGS başvurularına ilişkin detaylar...

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  • DGS başvuru tarihi 2023 açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile DGS başvuruları ve sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ve sınav tarihi gündemdeki yerini aldı. DGS'ye girecek olan adaylar DGS'nin ne zaman yapılacağını sorguluyor. İşte 2023 DGS başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili detaylar...
  • DGS başvuru tarihi 2023 açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile DGS başvuruları ve sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

    2023 DGS NE ZAMAN?

    2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav ve başvuru tarihi henüz belli olmadı. Ancak ÖSYM'nin ilk takvimde yayınlandığı tarihte değişiklik olmazsa DGS, 16 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenecek.
  • DGS başvuru tarihi 2023 açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile DGS başvuruları ve sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

    DGS NE KADAR SÜRÜYOR?

    DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav süresi ise 135 dakikadır.
  • DGS başvuru tarihi 2023 açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile DGS başvuruları ve sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

    DGS BELGESİ NASIL ALINIYOR?

    DGS giriş belgesi https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabilecek.. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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