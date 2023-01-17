Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ve sınav tarihi gündemdeki yerini aldı. DGS'ye girecek olan adaylar DGS'nin ne zaman yapılacağını sorguluyor. İşte 2023 DGS başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili detaylar...