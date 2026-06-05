DGS BAŞVURU TARİHİ 2026: DGS geç başvuru günü ne zaman? DGS geç başvuru nasıl yapılır?
DGS başvuru sürecini kaçıran adaylar için kritik tarih yaklaşıyor. Peki 2026 Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru günü ne zaman ve başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylar ve son fırsat adımı haberimizde…
DGS başvuru sürecini kaçıran adaylar için geri sayım başladı. Peki 2026 Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru günü hangi tarihe denk geliyor ve başvurular nasıl gerçekleştirilecek? Son şansı yakalamak isteyen adaylar için tüm ayrıntılar haberimizde…
DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
DGS başvuru süreci 15 Mayıs’ta başlamış ve 2 Haziran 2026’da sona ermiştir. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirebilmiştir. Başvuru merkezleri ise yalnızca resmi iş günlerinde ve mesai saatleri içinde hizmet vermiştir.
Dikey Geçiş Sınavı için geç başvuru tarihi ise 11 Haziran 2026 olarak belirlenmiştir. Geç başvuru gününde işlemlerini yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün ve yüzde 50 artırımlı olarak ödemek zorundadır.
2026 DGS SINAVI NE ZAMAN?
2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.