DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

DGS başvuru süreci 15 Mayıs’ta başlamış ve 2 Haziran 2026’da sona ermiştir. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirebilmiştir. Başvuru merkezleri ise yalnızca resmi iş günlerinde ve mesai saatleri içinde hizmet vermiştir.

Dikey Geçiş Sınavı için geç başvuru tarihi ise 11 Haziran 2026 olarak belirlenmiştir. Geç başvuru gününde işlemlerini yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün ve yüzde 50 artırımlı olarak ödemek zorundadır.