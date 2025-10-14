Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. İlk tercih döneminde hiçbir lisans programına yerleşemeyen ön lisans mezunu adaylar için ek yerleştirme tercih işlemleri 13 Ekim’de sona erdi. Şimdi ise tüm gözler ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. 2025 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih için ÖSYM sınav takvimi mercek altına alındı. Peki, 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?