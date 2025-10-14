Habertürk
        DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2025 DGS ek tercih sonuçları açıklanma tarihi belli mi? DGS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

        DGS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. İlk yerleştirmelerde yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanamayan adaylar, belirtilen süre zarfında 4 yıllık lisans bölümleri için tercihte bulundular. Şimdi ise binlerce aday, tercihlerine göre lisans programlarına yerleştirilmeyi bekliyor. Peki, ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 DGS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı.

        Giriş: 14.10.2025 - 13:45 Güncelleme: 14.10.2025 - 13:45
        1

        Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. İlk tercih döneminde hiçbir lisans programına yerleşemeyen ön lisans mezunu adaylar için ek yerleştirme tercih işlemleri 13 Ekim’de sona erdi. Şimdi ise tüm gözler ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. 2025 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih için ÖSYM sınav takvimi mercek altına alındı. Peki, 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

        2

        2025 DGS EK TERCİH SÜRECİ SONA ERDİ!

        ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri, 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

        Tercih süreci 13 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'da son buldu. Şimdi sırada sonuç adımı var.

        3

        2025 DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM’den açıklama gelmedi.

        Ancak geçtiğimiz yıl DGS ek tercih işlemleri 25-31 Ekim tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 7 Kasım’da erişime açılmıştı.

        Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda DGS ek tercih sonuçlarının Ekim ayının 3. veya son haftası açıklanması bekleniyor.

        Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        4

        DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, DGS ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

        DGS EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5
