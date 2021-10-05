DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Sorusu öğrenciler tarafından sıkça merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. DGS tercih sonuçlarının ardından herhangi bir üniverasiteye yerleşemeyen öğrenciler, kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için başvuruda bulunacak. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama yapıldı mı merak konusu...

DGS EK TERCİHLER OLUYOR MU?

Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçlarının belli olmasında sonra DGS ek yerleştirme yapıldı. DGS ek tercih hakkı bulunuyor.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.