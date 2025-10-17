DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS ek tercih sonuçlarıyla birlikte sayısal verilerde belli oldu. DGS ek yerleştirmede toplam 17 bin 593 aday tercih yaparken yerleştirilen aday sayısı 5 bin 482 oldu. Toplam kontenjan ek yerleştirmeler için 25 bin 282 olurken 19 bin 800 kontenjan boş kaldı.

2025-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler