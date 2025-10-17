Habertürk
        DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM 2025 DGS ek tercih/yerleştirme sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?

        DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS ek tercih/yerleştirme sonucu nasıl öğrenilir?

        ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçları açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı kayıt takvimine göre öğrenciler 22-30 Ekim tarihleri arasında ilgili üniversitelere kayıt yapılabilecek. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Peki , 2025 DGS ek tercih/yerleştirme sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 15:32 Güncelleme: 17.10.2025 - 15:33
        1

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları için geri sayım sona erdi. İlk tercih döneminde hiçbir lisans programına yerleşemeyen ön lisans mezunu adaylar için ek tercih süreci başvuruları yapılmıştı. Şimdi ise gözler ÖSYM'den gelen sonuç açıklamasında. Peki, 2025 DGS ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

        2

        DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

        ÖSYM'den yapılan açıklamada " 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 17 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. " ifadeleri kullanıldı.

        2025 - DGS EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

        Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

        Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

        DGS ek tercih sonuçlarıyla birlikte sayısal verilerde belli oldu. DGS ek yerleştirmede toplam 17 bin 593 aday tercih yaparken yerleştirilen aday sayısı 5 bin 482 oldu. Toplam kontenjan ek yerleştirmeler için 25 bin 282 olurken 19 bin 800 kontenjan boş kaldı.

        2025-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

