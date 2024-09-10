Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (sonuc.osym.gov.tr) | DGS sonuçları erişime açıldı! 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

        DGS sonuçları erişime açıldı! 2024 DGS sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanmıştı. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar DGS sınavının sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyordu. Beklenen duyuru bugün geldi. DGS sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden erişime açıldı. İşte 2024 DGS sonuç sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 11:19 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        DGS sonuç tarihi araştırmaları tüm hızıyla devam ederken ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi. 2024 DGS sonuçları açıklandı. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, sınav puanı ve sıralama bilgilerine ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. İşte DGS 2024 sınav sonuçları sorgulama ekranı…

        2

        2024 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları açıklandı.

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamada’’ 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2024-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.’’ ifadelerine yer verildi.

        3

        2024-DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

        2024-DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2024 DGS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI YAYIMLANDI

        2024-DGS: Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

        30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

        Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme”ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

        2024-DGS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

        5

        DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

        6

        DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

        DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı!
        Riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!