        Haberler Bilgi Gündem DGS tercih kılavuzu 2025: DGS tercih ne zaman, hangi tarihte yapılacak? DGS taban puanlar ve kontenjanlar açıklandı mı?

        DGS tercih kılavuzu 2025: DGS tercih ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde şimdi de tercih süreci var. Binlerce önlisans mezunu, lisans programlarına geçiş yapabilmek için ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunu bekliyor. Üniversitelerin kontenjanları ve taban puanlarının yer alacağı kılavuzla birlikte tercih maratonu da resmen başlamış olacak. Peki, DGS tercihleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 17:40 Güncelleme: 24.08.2025 - 17:40
        1

        20 Temmuz’da gerçekleştirilen ve sonuçları 14 Ağustos’ta açıklanan 2025 DGS’nin ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Lisans eğitimi hayali kuran adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak tercih kılavuzuyla üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini öğrenebilecek. Peki, DGS tercih süreci ne zaman başlayacak, kılavuz ne zaman erişime açılacak? Detaylar haberimizde...

        2

        DGS TERCİH KILAVUZU 2025 AÇIKLANDI MI?

        ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 1 hafta sonra tercih süreci başlamıştı. ÖSYM’nin önümüzdeki günlerde DGS tercih kılavuzunu adaylarla paylaşması bekleniyor.

        3

        DGS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

        DGS 2025 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS kontenjanlarının ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olması bekleniyor.

        4

        DGS TABAN PUANLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

        DGS taban puanları, kontenjan yer alan üniversitenin bir önceki yıl en düşük kaç puanla alım yaptığını ifade ediyor. 2025 taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. Adaylar ise 2024 yılındaki taban puanları dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. 2024 yılında yapılan yerleştirmelere ilişkin en düşük (taban) puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

        DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

        DGS tercih sürecinde adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak tercih kılavuzuna erişebilecek. Kılavuzda; lisans programlarının kontenjanları, üniversite bazlı tercih tablosu ve başvuru koşulları yer alacak.

        6

        Tercihler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak ve adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra mutlaka onay vermesi gerekecek.

