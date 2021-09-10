DGS tercihleri ne zaman açıklanacak? Yüzbinlerce öğrenci heyecanla tercih sonuçlarını bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri 27 Ağustos'ta başlamış, 7 Eylül'de ise sona ermişti. Peki, merakla beklenen DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM DGS yerleştirme sonuçları için resmi bir tarih açıklamadı. Ancak 25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 DGS tercihleri 5 gün sonra 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Bu sene de 7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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DGS YERLEŞTİRMELERİ NEYE GÖRE YAPILIYOR, ÖNCELİK SIRASI VAR MI?

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.