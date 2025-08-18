Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

        DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

        Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandıktan sonra DGS tercih süreci başlıyor. Tercihler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak ve adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra mutlaka onay vermesi gerekecek. Peki DGS tercihleri nasıl yapılır ve ne zaman başlıyor?

        Giriş: 18.08.2025 - 11:00 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:00
        1

        DGS tercih süreci için geri sayım başladı. DGS tercih sürecinde adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak tercih kılavuzuna erişebilecek. Kılavuzda; lisans programlarının kontenjanları, üniversite bazlı tercih tablosu ve başvuru koşulları yer alacak. Peki DGS tercihi ne zaman, nasıl yapılır?

        2

        DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2025 DGS sonuçlarının ardından gözler tercih sürecinde. ÖSYM DGS tercihleri ile ilgili tarihi henüz duyurmadı. Geçtiğimiz yılki tarihlere baktığımızda tercihler sonuçların açıklanmasının ardından bir hafta sonra başlamıştı. DGS sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edildi. Tercihlerin önümüzdeki günlerde başlaması öngörülüyor. Henüz net tarih belli olmadı.

        3

        DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        DGS tercih sürecinde adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak tercih kılavuzuna erişebilecek. Kılavuzda; lisans programlarının kontenjanları, üniversite bazlı tercih tablosu ve başvuru koşulları yer alacak.

        Tercihler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak ve adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra mutlaka onay vermesi gerekecek.

