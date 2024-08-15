DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS tercih takvimi 2024 yılı için araştırılıyor. Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar, DGS sınav sonuçları için ÖSYM AİS ekranını ziyaret ediyor. Sonuçların duyurulmasının ardından DGS tercihleri başlayacak. Bu kapsamda önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, ‘’DGS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?’’ sorularını gündeme taşıdı.