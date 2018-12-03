Fanatik'in haberine göre; Şampiyonluk yarışı hakkında da görüşlerini bildiren Diagne, “Ben de hocamız Mustafa Denizli ile aynı görüşlere sahibim. İyi bir kadromuz var. Aynı oyuncularla oynayan bir takımız. Açıkça söylemek gerekirse bu açıdan ligde daha iyi bir takımız Fenerbahçe’ye göre. Neden şampiyon olamayalım? Ama bu formu devam ettirmemiz gerekiyor. Şampiyon olamasak da ligi en iyi şekilde bitirmek ve Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Amaçlarımızdan birisi bu. Umarım ulaşacağız” dedi.

"TÜRKİYE'DEN İLGİ VAR"

Transfer haberleri hakkında da konuşan başarılı oyuncu, “Şu anda odaklandığımız şey ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirmek. Daha sonra Kasımpaşa ve benle alakalı konuşabiliriz. 4 sene kontratım var ve devam ediyor. Türkiye içinden ve dışarıdan ilgilenen takımların olduğunu biliyorum ama bu sadece benim elimde değil. Konuşmak için sırası da değil. Amacım şu an takıma yardımcı ve başarılı olmak” değerlendirmesini yaptı.

"EN AZ 27 GOL"

Senegalli futbolcu, sezon başında verdiği röportajda koyduğu 20 gol hedefini de güncelleyerek, “Takım arkadaşlarımın da katkısıyla 14 gole ulaştım. Bundan dolayı çok mutluyum. Sezon sonuna kadar bu performansımı sürdürüp 30 olmasa da en az 27 golle ligi tamamlamayı çok isterim” dedi.

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