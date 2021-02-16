Diagne parlıyor!

Mbaye Diagne'nin kiralık olarak gittiği West Bromwcih Albion'da işler iyi gitmese de Senegalli oyuncu performansıyla beğeni topluyor. Diagne dört maçta bir gol ve bir asiste imza attı. Hocası Sam Allardyce "Diagne gerçek bir golcü. Performansından çok memnunum. Attığı gol aslında atılabilecek bir gol değildi" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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