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İngiltere Prensi Charles ve Lady Diana'nın düğün pastalarından bir dilim, görkemli törenden 40 yıl sonra, 11 Ağustos'ta açık artırmayla satışa çıkıyor.

Prens Charles'ın ikametgahı Clarence House'da Moyra Smith adındaki bir kişi tarafından çiçekli bir kek kalıbında, el yapımı etiketle saklanan pastanın düğün için hazırlanan 23 pastadan biri olduğu belirtiliyor.

Badem ezmesi tabana sahip, kırmızı, mavi ve gümüş renkteki şekerlemelerle süslenen pastanın 300 ila 500 sterlin (3 bin 500 TL - 6 bin TL) arasında bir fiyata alıcı bulması tahmin ediliyor.

Dominic Winter Müzayede Evi'nden müzayedeci ve kıdemli değerleme uzmanı Chris Albury, "Pasta dilimi, ilk satıldığı zamankiyle tamamen aynı, iyi durumda görünüyor, ancak yememenizi tavsiye ediyoruz" dedi.

Smith'in ailesi pastayı 2008'de bir koleksiyoncuya sattığı biliniyor. Öte yandan Diana ve Charles’ın düğün pastası ilk kez satışa çıkarılmıyor. Zira 2014’te bir dilim pasta bin 375 dolara satılmıştı.