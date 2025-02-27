DİB-MBSTS başvurusu için son gün! ÖSYM kılavuzu ile 2025 DİB-MBSTS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
DİB-MBSTS başvuru tarihleri 2025 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Takvime göre Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS) başvuruları 27 Şubat Perşembe günü sona erecek. Adaylar, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, DİB-MBSTS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte 2025 DİB-MBSTS başvuru ekranı ve ücreti hakkında bilgiler…
DİB-MBSTS için geri sayım başladı. Takvime göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS) 12 Nisan’da düzenlenecek. 2025 ÖSYM kılavuzu doğrultusunda DİB-MBSTS başvuruları bugün sona erecek. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar ise bu noktada ‘’2025 DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, DİB-MBSTS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
2025 DİB-MBSTS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile A Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre DİB-MBSTS başvuruları, 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.
Geç başvurular ise 10 Mart 2025 tarihinde alınacak.
2025 DİB-MBSTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
2025 DİB-MBSTS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
DİB-MBSTS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DİB-MBSTS başvuru ücreti, 800 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (1.200,00 TL) yatıracaklar.
Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklardır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
DİB-MBSTS NE ZAMAN?
2025-DİB-MBSTS, 12 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecek.
Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.