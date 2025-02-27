DİB-MBSTS için geri sayım başladı. Takvime göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS) 12 Nisan’da düzenlenecek. 2025 ÖSYM kılavuzu doğrultusunda DİB-MBSTS başvuruları bugün sona erecek. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar ise bu noktada ‘’2025 DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, DİB-MBSTS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…