Dick Van Dyke: Bu kadar yaşayacağımı beklemiyordum

13 Aralık 1925'te Missouri'de doğan ABD'li ünlü oyuncu Dick Van Dyke, kariyeri boyunca altı Emmy, bir Grammy ve bir Tony ödülü kazanarak eğlence dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Efsane oyuncu, uzun yıllar boyunca kendi adını taşıyan şov ve eğlence programıyla da televizyon ekranlarının en sevilen yüzlerinden biri oldu. Ancak Van Dyke'ın uzun ve parlak kariyeri, sadece başarılarla değil, aynı zamanda zorlu kişisel mücadelelerle de doluydu. The Mirror ile yaptığı yeni röportajda Van Dyke, hayatını mahvettiği için 1972'de alkolü bıraktığını açıkladı. Ağır bir sigara içicisi olduktan sonra sigarayı da bırakan usta Van Dyke; "Akciğerlerimin hâlâ yerinde olması büyük bir şans" olduğunu itiraf ederek geçmişteki kötü alışkanlıklarına dair pişmanlığını dile getirdi.

REKLAM

Dick Van Dyke, ilerleyen yaşına rağmen esnek ve zinde kalmak için uyguladığı disiplinli aktif yaşam tarzını sürdürüyor. Haftada üç gün mutlaka spor salonuna giden ünlü oyuncu, burada ağırlık kaldırıyor, yüzüyor, esneme ve yoga yapıyor, mekik çekiyor. Bu yoğun rutininin ardından ise evine gidip güzel bir şekerleme yaptığını anlatıyor. Hollywood ikonunun dikkat ettiği bir diğer konu ise beslenme.