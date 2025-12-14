Habertürk
        Haberler Magazin Dick Van Dyke: Bu kadar yaşayacağımı beklemiyordum

        ABD'li ünlü oyuncu Dick Van Dyke, 100 yaşına girdi. Van Dyke, koruduğu sağlığı ve enerjisiyle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor

        Giriş: 14.12.2025 - 19:18 Güncelleme: 14.12.2025 - 21:06
        "Bu kadar yaşayacağımı beklemiyordum"
        13 Aralık 1925'te Missouri'de doğan ABD'li ünlü oyuncu Dick Van Dyke, kariyeri boyunca altı Emmy, bir Grammy ve bir Tony ödülü kazanarak eğlence dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Efsane oyuncu, uzun yıllar boyunca kendi adını taşıyan şov ve eğlence programıyla da televizyon ekranlarının en sevilen yüzlerinden biri oldu. Ancak Van Dyke'ın uzun ve parlak kariyeri, sadece başarılarla değil, aynı zamanda zorlu kişisel mücadelelerle de doluydu. The Mirror ile yaptığı yeni röportajda Van Dyke, hayatını mahvettiği için 1972'de alkolü bıraktığını açıkladı. Ağır bir sigara içicisi olduktan sonra sigarayı da bırakan usta Van Dyke; "Akciğerlerimin hâlâ yerinde olması büyük bir şans" olduğunu itiraf ederek geçmişteki kötü alışkanlıklarına dair pişmanlığını dile getirdi.

        Dick Van Dyke, ilerleyen yaşına rağmen esnek ve zinde kalmak için uyguladığı disiplinli aktif yaşam tarzını sürdürüyor. Haftada üç gün mutlaka spor salonuna giden ünlü oyuncu, burada ağırlık kaldırıyor, yüzüyor, esneme ve yoga yapıyor, mekik çekiyor. Bu yoğun rutininin ardından ise evine gidip güzel bir şekerleme yaptığını anlatıyor. Hollywood ikonunun dikkat ettiği bir diğer konu ise beslenme.

        Günlük vitamin takviyeleri alan Dick Van Dyke, beslenmesine de özen gösterdiğini belirtiyor; "Doğru beslenmeye çalışıyorum ve güne her zaman kepek ve yaban mersini içeren sağlıklı bir kahvaltıyla başlıyorum, bu harika bir antioksidan."

        Usta oyuncu, gençliğinde kendine ne kadar kötü davrandığını düşünürsek, sağlık açısından oldukça iyi bir durumda olduğunu ekledi; "Bu kadar uzun yaşayacağımı veya bu kadar iyi hissedeceğimi hiç beklemiyordum."

        Dick Van Dyke, 75 yaşında resmen emekli olmasına rağmen boş durmayı beceremediğini ve o gün bugündür kendini hep meşgul tuttuğunu dile getiriyor. Tüm bunların yanı sıra Van Dyke, harika, dolu ve heyecan verici bir hayat yaşadığını söylerken, Hollywood kariyeri boyunca karşısına çıkan fırsatlar için minnettarlığını koruduğunu ifade etti.

        Hayatının sonuna dair korkusuz bir yaklaşıma sahip olan Dick Van Dyke, ölümle ilgili düşüncelerini ise şu sözlerle özetledi: "Öldüğünüzde ölürsünüz. Nedense ölümden korkmuyorum. Bunu açıklayamam ama korkmuyorum. Çok harika, dolu dolu ve heyecan verici bir hayat yaşadım. Bu yüzden şikayet edemem."

