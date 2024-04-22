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        Haberler Dünyadan Dick Van Dyke en yaşlı Emmy adayı oldu - Magazin haberleri

        Dick Van Dyke en yaşlı Emmy adayı oldu

        Ünlü oyuncu Dick Van Dyke, 98 yaşında Emmy Ödülleri'ne aday gösterilerek, 'En Yaşlı Aday' ünvanını aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 10:13 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:13
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        En yaşlı Emmy adayı
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        Dick Van Dyk, Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri'nde tarihe geçti. 98 yaşındaki ABD'li Van Dyke, bu kategoride aday gösterilen en yaşlı kişi oldu.

        'Mary Poppins', 'Müzede Bir Gece', 'Murder 101' adlı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu, 1986'dan bu yana 'Days off'da yer alan gerçek hayattaki ve spor salonu arkadaşı Drake Hogestyn ile dört özel bölüm için anlaşarak kadroya katıldı. Dick Van Dyke, dizide Hogestyn'in karakteri John Black'in uzun süredir kayıp olan babası olarak ortaya çıktı.

        Dick Van Dyk, ikonik komedi dizisi 'The Dick Van Dyke Show' ve 'Van Dyke and Company' adlı şovuyla beş kez Emmy Ödülü kazandı. Ayrıca Tony Ödülü ve Grammy'si de olan ünlü oyuncunun 'EGOT' ünvanını alabilmesi için bir tek Oscar'ı eksik. EGOT; Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin baş harflerinden oluşuyor ve televizyon, müzik, sinema ve tiyatro sanatının en saygın dört ödülünden hepsini kazanmış olan insanlar için verilen bir ünvan.

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        Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri'nde Van Dyke'in karşısında yer alan isimler arasında 'Neighbours' dizisinden Avustralyalı oyuncu Guy Pearce de bulunuyor. Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri, 7 Haziran'da Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.

        Emmy Ödülleri tarihine geçen en yaşlı adaylardan biri de yapımcı Norman Lear'dı. Lear, 2022'de Emmy Ödülleri'nin bir başka kategorisinde aday gösterildi. Norman Lear, Primetime Emmy adaylığını aldığında 100 yaşındaydı ve ertesi yıl hayatını kaybetti.

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        #Dick Van Dyk
        #emmy ödülleri
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