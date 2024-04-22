Dick Van Dyke en yaşlı Emmy adayı oldu

Dick Van Dyk, Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri'nde tarihe geçti. 98 yaşındaki ABD'li Van Dyke, bu kategoride aday gösterilen en yaşlı kişi oldu.

'Mary Poppins', 'Müzede Bir Gece', 'Murder 101' adlı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu, 1986'dan bu yana 'Days off'da yer alan gerçek hayattaki ve spor salonu arkadaşı Drake Hogestyn ile dört özel bölüm için anlaşarak kadroya katıldı. Dick Van Dyke, dizide Hogestyn'in karakteri John Black'in uzun süredir kayıp olan babası olarak ortaya çıktı.

Dick Van Dyk, ikonik komedi dizisi 'The Dick Van Dyke Show' ve 'Van Dyke and Company' adlı şovuyla beş kez Emmy Ödülü kazandı. Ayrıca Tony Ödülü ve Grammy'si de olan ünlü oyuncunun 'EGOT' ünvanını alabilmesi için bir tek Oscar'ı eksik. EGOT; Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin baş harflerinden oluşuyor ve televizyon, müzik, sinema ve tiyatro sanatının en saygın dört ödülünden hepsini kazanmış olan insanlar için verilen bir ünvan. REKLAM