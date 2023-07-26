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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dicle Nehri'ne düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Dicle Nehri'ne düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'ne düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:57
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        Dicle Nehri'ne düşen çocuktan acı haber!
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        Bismil ilçesi Dicle Mahallesi’nden geçen Dicle Nehri'ne düşen 9 yaşındaki A.O.A. akıntıya kapıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

        Yapılan arama çalışmaları sonucunda 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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