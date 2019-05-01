Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Aşağıtaşağıl Köyü sınırlarında operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, 2 PKK'lı kadın teröristi silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Veysi İpek'in haberine göre, Diyarbakır’ın Dicle İlçe merkezinde Polis Kalekoluna geçtiğimiz hafta PKK’lı teröristlerce roketatarlı saldırıda bulundu. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırı sonrası PKK’lıları yakalanması için Ergani Jandarma Komando Birliği ile polis özel harekat Dicle ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsalında operasyon başlatıldığı duyuruldu. Dicle ilçesi Aşağıtaşağıl köyü kırsalında bugün saat 13.20 sıralarında PKK teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada 2 kadın PKK’lı silahları ile birlikte ölü ele geçirildi.