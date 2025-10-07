Habertürk
        Diddy'den düşük güvenlikli hapis talebi

        Diddy'den düşük güvenlikli hapis talebi

        ABD'de "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan rapçi Sean Combs, "kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma" suçundan çarptırıldığı hapis cezasını New Jersey eyaletindeki düşük güvenlikli Fort Dix Federal Hapishanesi'nde çekmek için mahkemeye talepte bulundu

        Giriş: 07.10.2025 - 21:20 Güncelleme: 07.10.2025 - 21:20
        Diddy'den düşük güvenlikli hapis talebi
        Diddy'nin avukatı Teny Geragos, müvekkilinin cezasını New Jersey'deki düşük güvenlikli Fort Dix Federal Hapishanesi'nde çekmesi için mahkemeye dilekçe sundu.

        Dilekçede, Diddy'nin "madde bağımlılığıyla mücadele etmek, ailesiyle görüşme imkanlarını artırmak ve rehabilitasyon programlarından yararlanmak" amacıyla Fort Dix'e yerleştirilmesi talep edildi.

        ABD'nin en büyük federal cezaevi olan Fort Dix, düşük güvenlikli olmasıyla biliniyor ve yaklaşık 4 bin 100 mahkumu barındırıyor.

        Diddy, "kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 500 bin dolar tazminat ödemesine hükmedilmişti.

        NE OLMUŞTU?

        "Diddy" lakaplı Sean Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı. Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan iddianamede, Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur bıraktığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti. Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirilmişti. İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti. "Zorla seks ticareti ve şantaj" suçlamalarından aklanan Combs'un, ömür boyu hapis cezasına çarptırılma ihtimali ortadan kalkmıştı.

