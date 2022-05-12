Didem Arslan Yılmaz, kayıp Semanur'u 24 saatte buldu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

18 yaşındaki Semanur 5 gündür kayıptı. Genç kız İstanbul’da "İşe gideceğim" diyerek evden çıktı ve bir daha dönmedi. Ablası Arzu Çakır, "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" stüdyosuna geldi.

"Kardeşimi kaçırdılar, eğlence mekanlarında çalıştıracaklar" dedi. Ailesi, Semanur'un "Banu" adlı arkadaşını suçladı. "Pahalı hediyeler aldı, kızımızı kandırdı" dedi.

CANLI YAYINA İHBARLAR YAĞDI

Didem Arslan Yılmaz'ın yayınları ses getirdi. Canlı yayına "Semanur'u gördük" diyen ihbarlar yağdı. Didem Arslan Yılmaz bir başarıya daha imza attı.

24 SAATTE ANNESİNE KAVUŞTURDU

Yayın sonrası Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi kayıp Semanur'u teslim aldı. 24 saat içinde kayıp genç kızı annesi ve ablasına kavuşturdu. Suçlanan isim Banu, canlı yayına bağlandı ve büyük yüzleşme gerçekleşti.



Gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de!