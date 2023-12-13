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        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de dikkat çeken olay

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de dikkat çeken olay

        Gaziantep'te 7 Ağustos'ta kaybolan Mustafa Culha'dan ailesi 5 aydır haber alamıyor. Mustafa'nın ablası Dilek ve kardeşi Bayram, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye kardeşlerini bulmak için başvurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 20:21 Güncelleme: 13.12.2023 - 20:24
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        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de dikkat çeken olay
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        Show TV’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan

        Yılmaz’la Vazgeçme’de, 41 yaşındaki Mustafa’nın şüpheli kaybı çok konuşuldu.

        Gaziantep’te 7 Ağustos’ta kaybolan Mustafa Culha’dan ailesi 5 aydır haber alamıyor. Mustafa’nın ablası Dilek ve kardeşi Bayram, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye kardeşlerini bulmak için başvurdu. Karısı Zeynep’le bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Mustafa en son 5 Ağustos’ta kardeşleriyle görüştü. Mustafa’nın kaybolduğunu 1 hafta sonra fark eden kardeşler, Mustafa’nın en son 5 Ağustos’ta engelli maaşını çekerken görüntülerine ulaştı. Kardeşlerinin hayatından endişe eden Dilek ve Bayram, Mustafa’nın arkadaşı İsmail ve karısı Zeynep’ten şüphelendiklerini anlattı.

        Mustafa ve İsmail’in, Mustafa kaybolmadan 1 ay önce kavga ettiklerini ve İsmail’in, Mustafa’yı tehdit ettiğini söyleyen Dilek, İsmail ve gelinleri Zeynep’in bir ilişkisi olduğundan şüphelendiklerini kaydetti.

        Gelin Zeynep canlı yayına bağlandı. Eşinin kaybolduğunu kendisinin fark ettiğini, görümcesine de kendisinin haber verdiğinin altını çizen Zeynep, görümcesi ve kayınbiraderini yalancılıkla suçladı. Kardeşlerinin, Mustafa’yla annelerinin ölümünden beri görüşmediğini ve aralarının açık olduğunu belirten Zeynep, İsmail’le ilişki iddialarını da yalanladı. Zeynep’in Mustafa’nın başına bir şey gelmediğini düşündüğünü söylemesi üzerine, kardeşleri Zeynep’e tepki gösterdi. Mustafa’nın 4 aydır maaşını çekmediğini ifade eden Dilek ve Bayram, “Mustafa 4 Ağustos’ta oğluyla görüşüp, maaşını aldıktan sonra gelip ona harçlık vereceğini söylemiş. Başına bir şey gelmediyse nerede?” sorusunu sordu. Zeynep ise Mustafa’yı 4 Ağustos’tan sonra hiç görmediğini, başına ne geldiğini bilmediğini belirti.

        Mustafa’nın şüpheli kaybı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek.

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        #didem arslan yılmaz
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