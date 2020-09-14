Antalya'da bir aileyi silahla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

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Özge Sevinç’in ailesi Show TV’de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvurunca, genç kızın şüpheli ölümü üzerindeki sis perdesi aralandı.

Sevinç, 13 Temmuz’da Sındırgı Adliyesi'ne gidip kendisinden 40 yaş büyük kocası hakkında boşanma dilekçe verdi.

Özge Sevinç adliyeden ayrıldıktan sonra da Yılmaz Akkoca isimli bir adamın evinde kalmaya başladı. İşte ne olduysa o 6 gün içinde oldu. Özge Sevinç önce yataklara düştü, ardından da yaşamını yitirdi.

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ŞİDDET, DARP, İŞKENCE!

Ancak Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında genç kadının, Ayşe Asar ve Cengiz Karataş tarafından kandırılıp, kendisinden 40 yaş büyük bir adamla evlendirildiği ortaya çıktı. Talihsiz kadının, kocası tarafından 4 ay kilit altında tutulup sistematik işkence gördüğü ve 12 aylık bebeğinin de bir aileye satılmak istendiği yine canlı yayında öğrenildi.

Programa bağlanan görgü tanıkları ise Özge Sevinç’in eşinden boşanma dilekçesi verdikten sonra yanında kaldığı Yılmaz Akkoca’yı işaret etti. Canlı yayına bağlanan bir izleyicinin "Akkoca’nın evinden bir kadının imdat çığlıklarını duydum!" sözleri üzerine soruşturmayı yürüten Sındırgı Cumhuriyet Savcılığı düğmeye bastı! Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Özge’nin en son kaldığı evin sahibi Yılmaz Akkoca’yla birlikte Ayşe Asar ve Cengiz Karataş’ı gözaltına aldı.

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Perşembe günü gözaltına alınan 3 şüpheli dün Sındırgı Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Yılmaz Akkoca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ayşe Asar ve Cengiz Karataş ise “fuhuşa teşvik, insan ticareti ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından tutuklandı!

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